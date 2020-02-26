تعرف على آخر موعد لتظلم الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

كشف عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، عن مفاجأة بشأن تظلمات الأهلي والزمالك على قرارات لجنة الانضباط بعد أحداث السوبر المصري.
وأوضح عادل الشوربجي في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لن يحق للأهلي والزمالك التظلم على القرارات في لجنة التظلمات بعد 10 أيام من تاريخ إصدار العقوبات"
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:
إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا)
لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.
إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.
منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
في سياق متصل ، بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية، للحفاظ على حقوق النادي تجاه القرارات التي صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلي، التي جرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي..
وتقدم النادي بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التي جاءت جائرةً بحق لاعبي الأهلي، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادي الأهلي بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم في أوقات مختلفة.
وتضمنت مذكرة الأهلي كل الأسانيد التي تتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبي الأهلي لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادي سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة في المواقف المتشابهة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية.