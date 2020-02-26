تعرف على آخر موعد لتظلم الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

في سياق متصل ، بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية، للحفاظ على حقوق النادي تجاه القرارات التي صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلي، التي جرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي..





وتقدم النادي بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التي جاءت جائرةً بحق لاعبي الأهلي، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادي الأهلي بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم في أوقات مختلفة.



