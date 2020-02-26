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رياضة

أمير مرتضى: اتحاد الكرة ألغى 3 مباريات في دوري الدرجة الثانية بسبب سوء الأحوال الجوية ولم يلغ القمة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:50 ص
امير مرتضى
امير مرتضى
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عمرو ابوبكر
علّق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على إصرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري على إقامة لقاء القمة أمس الاثنين.

وقال أمير في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "اللجنة الخماسية ألغت 3 مباريات أمس في دوري الدرجة الثانية بسبب سوء الأحوال الجوية وأصرت على إقامة القمة، والأمور وصلت لحالة من العناد في غياب تام للتكافؤ.

وواصل:" البعض يبرر عدم حضورنا للمباراة بالخوف من الأهلي، وأندهش من ذلك كثيرًا، فكيف حققنا لقبين في 6 أيام ونخشى مواجهة الأهلي؟".

وأوضح:" الأهلي أيضًا وجد صعوبة بالغة في الوصول لملعب القاهرة ووصل متأخرًا عن موعده واضطرت حافلة لاعبيه للسير عكس الاتجاه".

وأبدى أمير مرتضى استياءه من قرارات لجنة الانضباطات بشأن مباراة السوبر، وبالأخص إيقاف رئيس النادي مرتضى منصور، مشيرًا إلى أنه لم يحضر المباراة من الأساس.

وعن لقاء الترجي التونسي، قال: "كل مباراة ولها ظروفها ونحترم الفريق التونسي، ونتطلع لتحقيق نتيجة جيدة في القاهرة قبل لقاء العودة في رادس".

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