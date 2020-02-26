رضوى الشربينى عن وفاة الرئيس مبارك: راح عند اللي خلقه.. شاهد





وكتبت رضوى الشربينى: "‏حسنى مبارك مات يا جماعة.. عارفين يعنى إيه مات.. يعنى راح عند اللى خلقه لو أخطأ إنت مش هتعرف تديله من حسناتك وتدخله الجنة".





وأضافت: "ولو أصاب مش هتعرف تأخذ من حسناته وتدخله النار.. يا بشر ربنا هو اللى بيحاسب مش احنا ومن الآخر حابب أو كاره.. لا شماتة فى الموت".









وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون"، و"صح يا رضوى إنتي صح"، و"الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله"، و"تسلمي يا رضوى".







يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.













حسنى مبارك مات يا جماعه...عارفين يعنى ايه مات...يعنى راح عند اللى خلقه لو أخطئ انت مش هتعرف تديله من حسناتك و تدخله الجنه...و لو اصاب مش هتعرف تأخذ من حسناته و تدخله النار...يا بشر ربنا هو اللى بيحاسب مش احنا و من الآخر حابب او كاره.......لا شماته فىً الموت — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) February 25, 2020

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى تغريدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".