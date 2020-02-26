برشلونة يتلقى صدمتين قبل عودة نابولي على الكامب نو في دوري أبطال أوروبا

خرج فريق برشلونة الإسباني من تعادل ثمين من أرض مضيفه نابولي الإيطالي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب التشيلي أرتورو فيدال عن لقاء العودة بعد دخوله في مشاجرة مع رويز، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له في الدقيقة 89 ليتأكد غيابه عن اللقاء.





كما سيفتقد جهود لاعبه سيرجيو بوسكيتس، في لقاء نابولي؛ بسبب تراكم البطاقات.





ويستضيف فريق برشلونة ضيفه نابولي في 18 مارس من الشهر المقبل، على أرضية ملعب "الكامب نو" بالعاصمة الكتالونية.



