برشلونة يتلقى صدمتين قبل عودة نابولي على الكامب نو في دوري أبطال أوروبا

خرج فريق برشلونة الإسباني من تعادل ثمين من أرض مضيفه نابولي الإيطالي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسيغيب التشيلي أرتورو فيدال عن لقاء العودة بعد دخوله في مشاجرة مع رويز، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له في الدقيقة 89 ليتأكد غيابه عن اللقاء.
كما سيفتقد جهود لاعبه سيرجيو بوسكيتس، في لقاء نابولي؛ بسبب تراكم البطاقات.
ويستضيف فريق برشلونة ضيفه نابولي في 18 مارس من الشهر المقبل، على أرضية ملعب "الكامب نو" بالعاصمة الكتالونية.
ملخص مباراة نابولي و برشلونة
وجاء الهدف الأول بالدقيقة 30، من هجمة مرتدة سريعة من لاعبي نابولي استغلها "بيوتر زيلينسكي" من خطأ دفاعي فادح في دفاعات برشلونة، واستخلص الكرة ثم انطلق إلى حدود منطقة الجزاء من جهة اليمين قبل أن يمرر كرة عرضية أرضية لزدرايس ميرتينز على حدود الزاوية اليمنى للمنطقة والذي استقبل الكرة بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليسرى فى شباك تير شتيجن.
البلجيكي سجل هدفه الـ 121 بقميص نابولي معادلا عدد أهداف القائد السابق ماريك هامشيك - الهداف التاريخي والأكثر تمثيلاً للفريق بعدد المباريات- ولديه الفرصة للتسجيل المزيد والانفراد بالرقم القياسي.
وجاء هدف التعادل لصالح نابولي، من تمريرة من وسط الملعب وصلت لنيلسون سيميدو من خلف مدافعي نابولي وأرسل كرة أرضية لأنطوان جريزمان المواجه للمرمى الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية وضعت الكرة داخل شباك أوسبينا.
وتعد هذه هي أول مباراة رسمية بين برشلونة ونابولي، حيث تقابل الفريقان في 4 مباريات ودية من قبل، فاز البلوجرانا في ثلاثة، مقابل انتصار لـ نابولي.