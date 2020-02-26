AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

شجرة الدر.. قصة أول فيلم تاريخي ناطق في السينما المصرية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:37 ص
من فيلم شجرة الدر
من فيلم شجرة الدر
Advertisements
أماني إبراهيم
85 عاما مرت على العرض الأول لأول فيلم عربي ناطق، حققت خلالها السينما المصرية نجاحات متتالية، حتى أصبحت قبلة كل محبي الانضمام إلى المجال الفني، لتصبح الشاشة المصرية هي مكتشفة النجوم من كل أنحاء الوطن العربي.

وعرض فيلم «شجرة الدر» في عام 1935 ليصبح أول فيلم عربي ناطق يعرض في دور السينما المصرية، وهو فيلم تاريخي من إخراج أحمد جلال، وبطول آسيا داغر، ماري كويني وعبدالرحمن رشدي.

وتدور أحداث الفيلم الذي فتح المجال لانطلاق السينما المصرية بنجاح، عن قصة الجارية شجرة الدر، ففي القرن الثالث عشر وقع الملك الصالح في حب الجارية التركية شجرة الدر، وتزوجها، وكانت صاحبة شخصية قوية فتدخلت في شئون البلاد ودبرت له المكائد وتعد هي السبب في نشوب الحرب ضد الصليبيين.

وتستكمل الأحداث بوفاة الملك الصالح خلال الحرب، ولكنها أخفت نبأ وفاته حتى انتصروا على الصليبيين، وبعد النصر أعلنت وفاته وحكم من بعده ابنه توران شاه الذي لم ترق له زوجة أبيه، لكن كبير المملكالي عز الدين أبيك كان على خلاف مع توران شاه فقتله، وتزوج من شجرة الدر.

وبسبب أطماعها المستمرة في السلطة والحكم استباحت دماء كل من حولها حتى وإن كان زوجها، فقتلت عز الدين أبيك لتنفرد هي بالسلطة وعرش مصر، ولكن لا ينتصر على المراة إلا مرأة مماثلة لها فجاءت زوجة عز الدين أيبك الأولى وانتقمت لقتل زوجها وقتلت شجرة الدر في قصرها.
شجرة الدر.. قصة أول فيلم تاريخي ناطق في السينما المصرية
شجرة الدر.. قصة أول فيلم تاريخي ناطق في السينما المصرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعبانين فيه بقالنا سنين.. تامر حسني يدافع عن فيلم الفلوس.. شاهد

فى ذكرى ميلاد عاطف الطيب.. قصة حبه الوحيد ومعاناته مع المرض

استعدادات مكثفة قبل انطلاق مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة .. عبد الخالق: 72 فيلما يمثلون 35 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.. والمحافظ: يضيف زخمًا فنيًا.. صور

عائلة باتشان.. قصة أسرة هندية غيرت مستقبل الفن في الهند لـ بوليوود بميلادها الجديد

في ذكرى ميلاد شادية.. تعرف على قصة اعتزالها الفن

فى ذكرى ميلاد نعيمة وصفي.. قصة حب فى حياة قاتلة شجر الدر

ترشيحاتنا

شوبير يكشف سر وصول بعثة صن داونز قبل مواجهة الأهلي بـ 4 أيام.. ونصيحة فايلر للاعبين

مي عمر تنعي الرئيس الأسبق حسني مبارك

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

صديق مقرب لـ إمام عاشور ينفي لـ صدى البلد الاعتداء على نجم الزمالك

دعاء المظلوم والمهموم.. يفرج الله همك ويعوضك خيرًا

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

AdvertisementS

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

من قرأ هذه السورة كل ليلة وقاه الله الفقر وجلب له الرزق

ردها كان صدمة.. أب يبلغ الشرطة عن ابنته للقبض عليها في المدرسة

مش هتصدق.. نوع مهمل من التوابل يعمل على تحسن الهضم وتعزيز صحة الدماغ

بشرى سارة.. اكتشاف لقاح جديد يدمر كورونا

آخر حوار أجراه حسني مبارك قبل التنحي.. صورة وقصتها

شوبير يكشف سر وصول بعثة صن داونز قبل مواجهة الأهلي بـ 4 أيام.. ونصيحة فايلر للاعبين

حسن المستكاوي: هتافات جماهير الأهلي استفزت شيكابالا في السوبر المصري.. وكهربا يستحق العقوبة

رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن عقوبات مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أهم مواصفات وأسعار كيا سيلتوس 2020 قبل نزولها مصر.. صور

أودي تعرض سيارتها في هذه الجامعة بحضور الطلاب.. صور

دراجة باتمان البخارية في فيلمه الجديد.. صور