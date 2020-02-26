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رياضة

رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ اتحاد الكرة بشأن عقوبات مباراة القمة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:13 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
وجّه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة شديدة اللهجة إلى اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بشأن مباراة القمة أمس الأول، بين الأهلي والزمالك، في المباراة التي كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع ببطولة الدوري الممتاز. 
وأكد أحمد شوبير في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن بنود اللائحة واضحة بشكل كامل؛ لذلك لابد من تطبيق العدالة بشكل سريع وحاسم، مشددًا أن "العدالة البطيئة أمر كارثي". 

وأضاف أحمد شوبير أن اللائحة تنص على خصم 6 نقاط من الفريق المنسحب، بالإضافة لـ 3 نقاط أخرى في نهاية الدوري.

وأكمل أحمد شوبير أنه ينتابه شعور بأن هناك بعض الأشخاص لا ترغب في استكمال بطولة الدوري الممتاز، مشددًا على أن ما حدث في مباراة القمة تسبب في خسائر مادية ومعنوية وأدبية لذلك لابد من صدور القرار بشكل سريع وحاسم.

يُذكر أن اتحاد الكرة  قرّر تأجيل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك لمدة ساعة، وذلك لتأخر وصول حافلة فريق الزمالك بسبب الزحام المروري، وهطول الأمطار، قبل أن يطلق الحكم الليتواني صافرة النهاية، مُعلنًا انسحاب الزمالك نتيجة عدم مجيئه إلى استاد القاهرة.

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