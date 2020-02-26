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رياضة

شوبير يكشف سر وصول بعثة صن داونز قبل مواجهة الأهلي بـ 4 أيام.. ونصيحة فايلر للاعبين

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:16 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن تفاصيل محاضرة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق، أمس، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن فايلر طلب من اللاعبين نسيان مباراة السوبر المصري أمام الزمالك وانسحاب الفريق الأبيض من مباراة القمة أول أمس حيث طالبهم فايلر بضرورة التركيز وتقديم أفضل أداء للفوز أمام صن داونز.

وأضاف شوبير أن وصول بعثة فريق صن داونز أمس الثلاثاء يكشف مدى تركيز الفريق وحرصه الشديد على الفوز والدخول في أجواء المباراة مبكرا.

وتابع شوبير أن مباراة الأهلي أمام صن داونز لن تكون سهلة على الإطلاق وعلى لاعبي الأهلي التركيز فقط في تلك المباراة مشددًا أن فايلر مدرب مميز. 

ومن المقرّر أن يواجه فريق الأهلي نظيره صن داونز يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.


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