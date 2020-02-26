AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العناني يطلق حملة لرفع الوعي السياحي لدى المواطنين والعاملين في القطاع

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:15 ص
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
Advertisements
محمد الاسكندرانى و علاء المنياوى
عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، الاجتماع الأول لإطلاق مبادرة الحملة القومية للوعي السياحي، وذلك بحضور السيدة غادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وخبراء في مجال التسويق، والشركة المنفذة للحملة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، لرفع الوعي السياحي والأثري لدى الشعب المصري، ورفع كفاءة العنصر البشري في المواقع السياحية والأثرية، والذي من شأنه أن يعمل على تحسين المنتج السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين. 

وبحسب بيان اليوم، الأربعاء، تهدف هذه الحملة إلى التواصل مع جميع فئات الشعب المصري، خاصة الأطفال، عن طريق الإعلانات التليفزيونية المصورة والأفلام التسجيلية القصيرة واللافتات الدعائية في الشوارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لتعريفهم بالسياحة وأهميتها لزيادة دخل الفرد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومردودها على اقتصاد مصر القومي.

كما ترتكز محاور الحملة على تدريب عدد من العاملين بالمواقع السياحية والأثرية والمتعاملين مع السائح في مختلف المنشآت السياحية والأثرية والشوارع والبازارات، وإبراز السلوكيات السليمة تجاه السائح، ومواجهة أى ظواهر سلبية بهدف تحسين طرق التعامل مع السائح وتشجيعه على تكرار الزيارة إلى المقاصد السياحية المصرية عدة مرات.
 
ومن المقرر تطبيق محاور تلك الحملة بشكل عملي على أرض الواقع خلال الشهور القليلة المقبلة.

العناني يطلق حملة لرفع الوعي السياحي لدى المواطنين والعاملين في القطاع
العناني يطلق حملة لرفع الوعي السياحي لدى المواطنين والعاملين في القطاع
العناني يطلق حملة لرفع الوعي السياحي لدى المواطنين والعاملين في القطاع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب وزير السياحة والآثار تتفقد مكاتب الهيئة.. وتلتقي بالعاملين في مصر القديمة ومجمع الأديان..صور

جولة تفقدية لنائب وزير السياحة بمكاتب هيئة التنشيط وتفتيش الآثار

قاعات جديدة للمتحف.. التفاصيل الكاملة لجولة وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار في مطار القاهرة ..صور

متحف للآثار داخل مطار القاهرة.. وخطان للطيران من الأقصر إلى شرم الشيخ والغردقة

طلب إحاطة بشأن المضايقات التى يتعرض لها السائح بالأهرامات والمناطق الأثرية

الخيالة والجمالة والباعة.. طلب برلماني بتقنين العمالة المرتبطة بالسياحة

ترشيحاتنا

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

فنان شهير داخل الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بـ فيروس كورونا

اتهامات بالخيانة.. القصة الكاملة لأزمة طلاق نوال الزغبي بعد 12 عاما

حيلة مجانية تخلصك من شعر القطط والكلاب على المفروشات

وظائف خالية اليوم في مصر.. لو مش لاقي شغل وتبحث عن وظيفة.. إليك أكثر من 2600 فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر

مدرسة أبناء مبارك تنعيه.. وتؤكد: كان بالنسبة لنا ولي أمر وصديقاً مخلصاً لرسالتنا

AdvertisementS

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

مفاجأة سارة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تفاصيل

ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا وشاهدي ما سيحدث

علامات الحمل.. يسرا اللوزى تخطف الأنظار فى العرض الخاص لـ بعلم الوصول.. صور

قرار عاجل من الرئيس السلفادوري بشأن فيروس كورونا

من قرأ هذه السورة كل ليلة وقاه الله الفقر وجلب له الرزق

أبرز فيديوهات التوك شو | جنازة عسكرية لـ مبارك بأمر السيسي.. وانخفاض الحرارة 10 درجات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العريس قفز في حوض سمك.. عرض زواج ينتهي بموقف محرج وغرامة مالية.. شاهد

تعرف على مواصفات BMW X6 كوبيه 2020.. صور

علامات الحمل.. يسرا اللوزى تخطف الأنظار فى العرض الخاص لـ بعلم الوصول.. صور