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صباح البلد يعرض تقريرا عن شهادة الرئيس الأسبق مبارك التاريخية الأخيرة فى المحكمة.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:20 ص
صباح البلد يعرض تقريرأ
صباح البلد يعرض تقريرأ عن شهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرا عن شهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك التاريخية الأخيرة فى المحكمة.

 وقد استعرض برنامج "صباح البلد" أيضا تقريرا عن أبرز محطات الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما.

تناول التقرير رحلة الرئيس الأسبق حسنى مبارك تحت عنوان "وداعا حسنى مبارك حامل مفتاح النصر فى  حرب أكتوبر"، والذى رحل عن الحياة ولكن اسمه سيظل مقترنا بملحمة العبور فى أكتوبر عام 1973.


ونعت رئاسة الجمهورية أمس، الثلاثاء، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.


وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.


يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.

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