بسبب علبة عصير.. نقل طالب إلى المستشفى بعد مشادة مع معلمه.. تفاصيل

كشفت سيدة أمريكية من ولاية "تكساس" عن تعرض نجلها، البالغ من العمر 11 عامًا، لاعتداء على يد معلمه خلال مشادة نشبت بينهما بسبب "علبة عصير"، مما أسفر عن إصابة الصبي بجرح بالغ في جبينه نُقل على أثره جوًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وقالت الأم "كيانا راندولف"، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنها تلقت اتصالًا من ممرضة بالمدرسة الأسبوع الماضي، وأخبرتها الأخيرة بأن نجلها "كاموري ويليامسون" أصيب في رأسه وسيتم نقله إلى المستشفى؛ ولدى وصولها إلى المدرسة فوجئت بنقل الصبي جوًا إلى مركز طبي لتلقي العلاج بعد إصابته بجرح بالغ فوق حاجبه الأيمن، لدرجة أنه احتاج إلى ست غرز.





ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأم علمت في وقت لاحق أن معلم نجلها اتهمه بسرقة "علبة عصير"، وأنه قد تسبب في إصابته في رأسه بهذا الشكل.





وتشير التقارير الإخبارية إلى أن كاميرا مراقبة بالمدرسة رصدت جزءًا من المشادة التي نشبت بين الصبي ومعلمه.





جدير بالذكر أن المعلم، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يخضع لتحقيق داخلي حول هذه الواقعة، وهو في إجازة إدارية لحين صدور نتيجة التحقيق.



