AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب علبة عصير.. نقل طالب إلى المستشفى بعد مشادة مع معلمه.. تفاصيل

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
كشفت سيدة أمريكية من ولاية "تكساس" عن تعرض نجلها، البالغ من العمر 11 عامًا، لاعتداء على يد معلمه خلال مشادة نشبت بينهما بسبب "علبة عصير"، مما أسفر عن إصابة الصبي بجرح بالغ في جبينه نُقل على أثره جوًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الأم "كيانا راندولف"، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنها تلقت اتصالًا من ممرضة بالمدرسة الأسبوع الماضي، وأخبرتها الأخيرة بأن نجلها "كاموري ويليامسون" أصيب في رأسه وسيتم نقله إلى المستشفى؛ ولدى وصولها إلى المدرسة فوجئت بنقل الصبي جوًا إلى مركز طبي لتلقي العلاج بعد إصابته بجرح بالغ فوق حاجبه الأيمن، لدرجة أنه احتاج إلى ست غرز.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأم علمت في وقت لاحق أن معلم نجلها اتهمه بسرقة "علبة عصير"، وأنه قد تسبب في إصابته في رأسه بهذا الشكل.

وتشير التقارير الإخبارية إلى أن كاميرا مراقبة بالمدرسة رصدت جزءًا من المشادة التي نشبت بين الصبي ومعلمه.

جدير بالذكر أن المعلم، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يخضع لتحقيق داخلي حول هذه الواقعة، وهو في إجازة إدارية لحين صدور نتيجة التحقيق.

من جانبها، قررت الأم الاستعانة بمحامٍ في إطار سعيها لمحاسبة المعلم على ما فعله.
بسبب علبة عصير.. نقل طالب إلى المستشفى بعد مشادة مع معلمه.. تفاصيل
بسبب علبة عصير.. نقل طالب إلى المستشفى بعد مشادة مع معلمه.. تفاصيل
بسبب علبة عصير.. نقل طالب إلى المستشفى بعد مشادة مع معلمه.. تفاصيل
بسبب علبة عصير.. نقل طالب إلى المستشفى بعد مشادة مع معلمه.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب شطيرة برجر.. زبون يعتدي بالضرب على عاملة في مطعم وجبات سريعة

معلم يعتدي بالضرب على طالب بسبب «السخرية من شاربه»

ترشيحاتنا

تغريدة غزل من وائل كفوري لـ نوال الزغبي بعد طلاقها رسميًا

تامر عبد المنعم يروي تفاصيل أحداث جنازة الرئيس الأسبق مبارك.. فيديو

بعد اعتزاله تشجيع الزمالك وأزمته مع عمرو دياب.. رامى صبرى مطلوب على جوجل

ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا وشاهدي ما سيحدث

حقيقة إغلاق الطرق بمصر الجديدة ومدينة نصر خلال جنازة مبارك.. فيديو

فى عيد ميلاد مادلين طبر .. كشفت خيانة زوجها مع فنانة شهيرة وسر عدم إنجابها

AdvertisementS

لحظة هبوط طائرة جثمان مبارك بمسجد المشير.. من يرافق الرئيس الراحل

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

مفاجأة سارة للنادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تفاصيل

تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر استعدادا لنقل جثمان مبارك.. شاهد

صدى البلد يكشف حقيقة التعدي على «عبد الله جمعة» نجم الزمالك

عروس تفسخ خطبتها قبل ساعات من الزفاف

قتل زوجته بعد اكتشاف ممارستها الرذيلة مع والده بجواره على الفراش.. والأب يشترك في الجريمة خشية فضح العلاقة

أخبار الرياضة.. تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك.. حقيقة التعدي على عبدالله جمعة.. رسالة من شوبير لـ اتحاد الكرة

ضعي ملح الليمون في غسالة الملابس مرة شهريا وشاهدي ما سيحدث

22 مومياء.. كيف استعدت القاهرة لنقل الملوك إلى متحف الحضارات

صدى البلد يقدم تغطية خاصة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وجنازته .. شاهد ماذا قال أبناؤه وكيف نعاه العالم

حقيقة إغلاق الطرق بمصر الجديدة ومدينة نصر خلال جنازة مبارك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب علبة عصير.. نقل طالب إلى المستشفى بعد مشادة مع معلمه.. تفاصيل

العريس قفز في حوض سمك.. عرض زواج ينتهي بموقف محرج وغرامة مالية.. شاهد

تعرف على مواصفات BMW X6 كوبيه 2020.. صور