نجلا مبارك يستقبلان المعزين فى وفاة والدهما.. فيديو

توجه نجلا الرئيس الاسبق الراحل محمد حسنى مبارك، جمال وعلاء، لاستقبال المعزيين، فى وفاة والدهما، حيث خرجا من المسجد بعد اداء صلاة الجنازة لاستقبال المعزيين.





وعرض الإعلامى احمد موسى، خلال برنامج " على مسؤوليتى" المذاع على فضائية " صدى البلد" لحظة دخول جثمان الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك، إلى داخل مسجد المشير طنطاوى، وشارك فى حمل النعش نجله جمال مبارك.





وأكد الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتقدم الجنازة وسيشع الرئيس الراحل إلى مثواه الاخير، موضحًا ان نجليّ الرئيس الراحل جمال وعلاء، وزوجته سوزان مبارك متواجدون داخل مسجد المشير طنطاوى.





وجه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإقامة جنازة عسكرية للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، مضيفًا تقدير واحترام للرئيس عبد الفتاح السيسى على موافقته إقامة جنازة عسكرية للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك.





وتابع أن الرئاسة والقوات المسلحة هى من تتولى التجهيزات للجنازة العسكرية منذ مساء الأمس، بمسجد المشير طنطاوى للتم المراسم على أعلى مستوى.





يشهد اليوم الأربعاء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.









وستشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى ان تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011



