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أخبار البلد

إثيوبيا لن تشارك في مفاوضات الجمعة بواشنطن .. اِعرف الأسباب

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:23 م
سد النهضة من الداخل
سد النهضة من الداخل
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محمد وديع
ذكرت وزارة المياه الإثيوبية، أنها أبلغت وزارة الخزانة الأمريكية، بعدم مشاركتها في اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، والمقررة يومي غد وبعد غد على مستوى وزراء الخارجية والري في مصر والسودان.

وزعمت أديس أبابا، أنها لم تتمكن من استكمال المباحثات حول مسودة اتفاق سد النهضة مع المختصين و"أصحاب المصلحة المحليين".

وكانت إثيوبيا قد عقدت اجتماعا، مطلع الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد ومشاركة وزير المياه وعدد من المختصين والفنيين المحليين للتباحث حول مستجدات سد النهضة.

وأعلن السودان قبل أيام استلام الدول الثلاث مسودة الاتفاق التي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة البنك الدولي، تمهيدا للتوقيع عليها نهاية الشهر الجاري.

ووصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وفد مصر والسودان للمشاركة في الاجتماعات.

واستضافت الولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات مع وزراء من الدول الثلاث المعنية والبنك الدولي بعد فشل مفاوضات ثلاثية على مدى سنوات.

 وقالت مصر وإثيوبيا والسودان يوم 31 يناير إنها ستوقع على اتفاق بحلول نهاية هذا الشهر لوضع حد لخلافاتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الذي يتكلف أربعة مليارات دولار.

وذكرت الدول الثلاث بعد محادثات الشهر الماضي أنها اتفقت على جدول لملء خزان السد على مراحل وعلى آليات لضبط ملئه وتشغيله خلال فترات الجفاف، لكن هذه البلدان أشارت في بيان أنه لا يزال يتعين عليها وضع اللمسات النهائية بخصوص عدة نواحي تتعلق بالسد، بما في ذلك سلامته وأحكام فض المنازعات.
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