إجراء 129 عملية عيون خلال شهر فبراير في كفر الشيخ

نجحت جمعية الأورمان في إجراء 129 عملية جراحية للعيون لأهالي محافظة كفر الشيخ، خلال فبراير الجاري، من خلال توقيع الكشف الطبي على الأهالي، وصرف الأدوية اللازمة، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية بالمجان.





وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إن الأورمان تقوم بتوقيع الكشف الطبي واجراء عمليات العيون فى جميع مراكز المحافظة، لافتًا إلى أن هذا ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.





وأشار إلى أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة تقديم الخدمة لمرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.





ومن جانبه قال أحمد حسن مسئول إدارة العيون لجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الآن في محافظة كفر الشيخ في إجراء 11369 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون ، وتسليم 6251 نظارة طبية لغير القادرين.



