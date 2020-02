7 فروع جديدة ومنتجات متخصصة.. المصرف المتحد يتوسع بقوة من أجل راحة العملاء

اعلن اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - الخطة التوسعية للمصرف المتحد 2020 والتي تنطلق تحت شعار "ننطلق .. من اجل راحة العملاء". بهدف جذب مزيد من العملاء لتوسيع قاعدة الشمول المالي والانتشار بالخدمات البنكية الرقمية والخدمات البنكية المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والحلول المالية التقليدية والمتوافقة مع احكام الشريعة.





قام فريق عمل المصرف المتحد اليوم بقيادة أشرف القاضي – رئيس مجلس الإدارة بافتتاح فرع دمياط الجديد. بحضور فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الادارة ورحاب عزمي – رئيس قطاع الفروع التجزئة المصرفية واحمد صلاح - مدير عام فروع المصرف المتحد لمحافظات ومدن الدلتا والصعيد وشريف سبع – نائب مدير عام فروع المصرف المتحد لمحافظات ومدن القناة والقاهرة الكبري والجيزة ونبيل القلعاوي – رئيس قطاع الشئون الادارية وجمال البنا – رئيس القطاع العقاري واحمد حلمي – رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ونخبة من مديري الفروع والمناطق بالمصرف المتحد.





قال اشرف القاضي ان خطة التوسعية للمصرف المتحد 2020 تشمل افتتاح 7 فروع جديدة ب3 محافظات هم : محافظة جنوب سيناء (مدينة شرم الشيخ) – محافظة البحر الاحمر (مدينة الغردقة) – محافظة الدقهلية (مدينة جمصة) – محافظة القاهرة (مدينة نصر والمقطم والتجمع الخامس) ليصل عدد فروع المصرف المتحد الي 70 فرع تغطي محافظات مصر.





واضاف القاضي ان اختيار المحافظات الثلاث جاء بناء علي دراسة مستفيضة لطبيعة النشاط والتصنيف السكاني بهم. كذلك في اطار الخطة التنموية للدولة المصرية 2030 بمحافظات الجمهورية والخريطة الاستثمارية لمصر من حيث المناطق الصناعية الجديدة والتوسعات العمرانية وشبكة الطرق ومحاور التنمية. فضلا عن تشجيع رواد الاعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.





واشار اشرف القاضي ان المصرف المتحد اطلق العديد من المنتجات المتخصصة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها : My tool ماي تول – My Bus/ Truck ماي بص / ماي ترك – My Lab ماي لاب.





منتج ماي تولMy Tool : هو برنامح متخصص لتمويل الآلات وخطوط الانتاج الصناعية والزراعية كافة المنشات والشركات والمصانع. يبدا التمويل من مليون وحتي 25 مليون جنيه.





منتج ماي بص / ترك My Bus L Truck: هو برنامج متخصص للقطاعات الخدمية التي تؤثر في تنمية القطاعات الانتاجية سواء الصناعية او التجارية. حيث خصص هذا المنتج لتمويل المؤسسات والمدارس والجامعات وشركات النقل والرحلات. يبدا من مليون جنيه وحتي 25 مليون جنيه.





منتج ماي لاب My Lab : وهو برنامج متخصص في تمويل معامل ومراكز التحاليل والاشعات والمراكز العلاجية. يبدا من مليون جنيه وحتي 20 مليون جنيه. ويخدم القطاع الطبي بجميع انشطته بجميع محافظات الجمهورية.





هذا فضلا عن منتج "انطلاقة" لتمويل المتناهي الصغر. كما اطلق المصرف المتحد العديد من المنتجات البنكية الرقمية منها : المحفظة الرقمية والتي لاقت نجاح كبير بين العملاء – الموبيل البنكي – خدمة الانترنت البنكي للشركات – وخدمة ادارة السيولة النقدية cash management وايضا المدفوعات الاليكترونية للضرائب والجمارك.





فضلا عن المنتجات البنكية سواء المتوافقة مع احكام الشريعة او التقليدية مثل : تمويل السيارات الجديدة والمستعملة وتمويل الحج والعمرة. فضلا عن طرح البطاقة المدفوعة مقدما بالعملات الاجنبية وايضا البطاقة البلاتينية وبطاقة ميزة والبطاقات اللاتلامسية والذين يتمتعون بالعديد من المميزات منها : الكاش باك علي جميع المشتريات والخصومات كبيرة بعدد من المتاجر الكبري.