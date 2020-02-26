تكثيف عمل لجنة المعاينة لتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد بالسويس

عقدت لجنة تقنين الأراضي بالسويس جلستها، الأربعاء، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام ، والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقا للقانون 144 لسنة 2017 لتقنين الأراضي واسترداد أملاك الدولة.



