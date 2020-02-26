تكثيف عمل لجنة المعاينة لتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد بالسويس

عقدت لجنة تقنين الأراضي بالسويس جلستها، الأربعاء، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام ، والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقا للقانون 144 لسنة 2017 لتقنين الأراضي واسترداد أملاك الدولة.
اكد صقر علي نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، بتكثيف العمل وإلغاء إجازات أعضاء لجان التقنين في الفترة الحالية والعمل ساعات اضافية للانتهاء من معاينة باقي الملفات على مستوى الأحياء الخمس قبل 30 مارس 2020، مؤكدًا علي تقديم كافة الامكانيات للجنة المعاينة لانجاز عملها.
كما اشار المحافظ الي أن الدولة حريصة علي الحفاظ علي مصلحة المواطن، مع عدم التفريط في حق الدولة والقضاء علي العشوائيات وتقنين اوضاع المواطنين طبقا للقانون.
وفي الجلسة استعرض المهندس احمد شعبان مدير جهاز حماية املاك الدولة ورئيس لجنة المعاينة عدد ملفات التقنين ( أراضي زراعية - مباني ) التي تم معاينتها خلال الفترة الأخيرة.
كما عرضت هدي خيامي رئيس لجنة التظلمات علي لجنة التقنين عددا من طلبات التظلم المقدمة من المواطنين الي لجنة التقنين.