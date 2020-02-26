شاهد.. الرئيس السيسي يصافح أسرة مبارك ويقدم واجب العزاء

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التى أقيمت ظهر اليوم، من مسجد المشير.





وصافح الرئيس السيسي ، نجلي الرئيس الأسبق ، وحفيده، كما صافح سوزان مبارك، قرينة الرئيس الأسبق الراحل، مقدما لهم واجب العزاء.





ونعت رئاسة الجمهورية ، ببالغ الحزن ، رئيس الجمهورية الأسبق ، محمد حسني مبارك، لما قدّمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.





وتقدّمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.





وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.