عود قصب يتسبب فى وفاة طالب إعدادي بديرمواس بالمنيا

تسبب عود قصب في وفاة طالب بالمرحلة الإعدادية بقرية اولاد مرجان بمركز ديرمواس جنوب المنيا حيث حاول الطالب جذب عود القصب من أعلي جرار كان يسير بالقرية فدهسة الجرار وسقط قتيلا في الحال





تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوفاة طا لب دهسة جرار بقرية أولاد مرجان بمركز ديرمواس





وعلي الفور انتقل الرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث المركز ومعاونة الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ حيث تبين مصرع الطالب محمود. ي 14 سنة وذلك أثناء محاولتة أخذ عود قصب من أعلي جرار زراعي كان يسير بالقرية فسقط اسفلة ليدهسة الجرار وسقط قتيلًا في الحال والتوحد شبهة جنائية



