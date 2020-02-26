وظائف خالية لـ المعلمين في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد.. شروط وتفاصيل

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، عن حاجتها لمعلمين فى مادة ال Math للقسم المتوسط للتعيين خلال الفصل الدراسي الثانى 2019-2020





وأوضحت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أن لابد من توافر الشروط الآتية في المتقدمين : أن يكون من العاملين بوزارة التربية التعليم ، و يشترط الإلمام الكامل باللغة الانجليزية تحدثا وكتابة ، و كذلك الإلمام الكامل بمهارات تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلي ، كما يشترط الا يكون قد وقع عليه أي جزاءات عقابية





و يشترط اجتياز الاختبارات والمقابلات التى يتم عقدها لهذا الغرض ، و العمل بنظام المأمورية المفتوحة نظير مكافأة شهرية مقابل الجهود الغيرعادية.





ويمكن لمن يهمه الامر ارسال السيرة الذاتية باللغة العربية وأخرى باللغة الانجليزية وصحيفة البيانات معتمدة من الإدارة التعليمية الى الايميل التالى :

[email protected]





جدير بالذكر أن المدرسة المصرية الدولية بالشيخ رايد تعد أول مدرسة حكومية دولية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية