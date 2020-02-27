مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تسجل أعلى مستوياتها في 12.5 عام خلال يناير

صعدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة إلى أعلى مستوياتها في 12 عاما ونصف في يناير، ما يشير إلى قوة في سوق الإسكان قد تساعد في تعويض أي ضرر يلحق بالاقتصاد نتيجة فيروس كورونا والإبقاء على النمو الاقتصادي الأطول في التاريخ.





وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 7.9 بالمئة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 764 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007.





وجرى تعديل مبيعات ديسمبر بالزيادة إلى 708 آلاف وحدة من 694 ألفا في القراءة السابقة. وتوقعوا الخبراء ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 12.3 بالمئة من مبيعات سوق الإسكان، 3.5 بالمئة إلى معدل يبلغ 710 آلاف وحدة في يناير .





تُستمد بيانات مبيعات المنازل الجديدة من واقع التراخيص وتميل إلى التذبذب من شهر لآخر. وارتفعت المبيعات 18.6 بالمئة عنها قبل عام.