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محافظ أسيوط: الثأر يورث الأبناء والأحفاد العنف والتدمير.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:36 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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محمود محسن
أذاع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، تقريرًا مصورًا عن المصالحة الثأرية بين عائلتي "شيتا" و"علوي" بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، وذلك على خلفية خصومة ثأرية امتدت لسبع سنوات راح ضحيتها 7 قتلى وإعدام آخر، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية، واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، وأهالي العائلتين والقرية والمركز.


وعقّب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على المصالحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر فضائية "المحور"، قائلًا: "الصلح خير.. وهذا خير لبلدنا"، موجهًا الشكر لأفراد العائلتين ورجال المصالحات في المحافظة والأجهزة الأمنية، التي تبذل جهدًا غير عادي لإتمام الصلح وإنهاء الخصومات الثأرية.


وقال "سعد"، إن الثأر يولد الكراهية والحقد، ويورث الأبناء والأحفاد العنف والتدمير، مشيرًا إلى أن الصلح يولد الخير والطيبة، لأن الشعب المصري شعب واحد وأسرة واحدة.


وأكد على ضرورة إنهاء كافة الخصومات الثأرية في أي محافظة، والتكاتف والترابط بين أبناء الدولة لنشر الخير والتسامح والمحبة، وتطبيق روح القانون، معلنًا عن استعداده لحضور أي خصومة ثأرية.


وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الدولة رصدت الملايين من أجل تطبيق وتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تعود بالنفع على المواطن المصري عامة وبالأخص أهالي أسيوط، مشيرًا إلى أنه خلال 4 أشهر ستظهر نتائج هذه المبادرة للنور، وسيشعر بها المواطن الأسيوطي.


واختتم قائلًا: "هناك العديد من المشاريع المتعددة التي تقام في أسيوط ومثلها في بعض المحافظات، لكننا الأكثر حظًا في رصف الطرق وإدخال المياه، والصرف الصحي، وتوفير عيادات بيطرية، وإقامة أعمال كريمة تعود بالنفع على الأهالي".
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