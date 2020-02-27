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فن

شاهد.. تحضيرات بسمة للعرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:12 ص
بسمة
بسمة
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محمد نحلة

نشرت الفنانة بسمة صورة لها وهى تحضر نفسها للعرض الخاص لفيلمها " بعلم الوصول" عبر حسابها على "إنستجرام".


وكتبت بسمة: "إمبارح وانا بجهز مع دينا ديميتري في اول اليوم عشان العرض الخاص لفيلم بعلم الوصول".


تدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، وتحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، وكانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.


يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس  ورفل خليل"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.


الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.
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