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رجل وطني.. أحمد موسى يشكر محمد أبو العينين على الهواء: يدعمنا بشكل مستمر

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:53 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى النائب محمد أبو العينين على دعمه المستمر لـ صدى البلد.


وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أتوجه بالشكر للنائب محمد أبو العينين  على الدعم الكبير  وهذا الرجل وطني ومخلص جدا  وكان قريبا من الرئيس الراحل مبارك".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" نشكر جمهورنا على متابعة صدى البلد،  قناة للوطن والشعب وتعبر تعبيرا حقيقيا عن الجميع ".


وتابع موسى:"  نحصل على ثقة كبيرة من النائب محمد أبو العينين في صدى البلد  كي نكون عند حسن ظن الجمهور،  وكان من الضروري أن تكون صدى البلد في تغطية مفتوحة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني  مبارك ".


وأكمل أحمد موسى:" مستمرون في دعم الرئيس السيسي داعين الله أن يحفظه ويوفقه".
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