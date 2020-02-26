أبو العينين ونجله طارق يتصدران الصف الاول فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك..فيديو

شارك النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونجله طارق أبو العينين نائي رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، فى مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في مسجد المشير طنطاوى، وتصدرا الصفوف الأولى.





وعرض الإعلامى أحمد موسى، خلال برنامج " على مسئوليتى" المذاع على فضائية " صدى البلد" لحظة دخول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مسجد المشير طنطاوى، وشارك فى حمل النعش نجله جمال مبارك.





وأكد الإعلامى أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتقدم الجنازة، موضحًا ان نجليّ الرئيس الراحل جمال وعلاء، وزوجته سوزان مبارك متواجدون داخل مسجد المشير طنطاوى.





يشهد اليوم الأربعاء إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفاته المنية أمس عن عمر يناهز الـ91 عامًا وذلك بعد معاناة مع المرض.





وستشيع جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى ان تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.



