البحث العلمي تعلن عن مسابقة للشباب في العلوم الأساسية للكيمياء والفيزياء

أعلنت اللجنة الوطنية للفيزياء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة للشباب من سن 15 إلي 20 عامًا بعنوان :الذرة: هذا المخلوق العجيب





واوضحت اللجنة أن شروط المسابقة:





يتقدم المتسابق/المتسابقة بمقال تحت هذا العنوان باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية لا يقل عن 1000 كلمة ولا يزيد عن 2000 كلمة (لا تزيد الرسوم التوضيحية عن أثنان إذا كان المقال في حدود 1000 كلمة وأربع إذا كان المقال في حدود 2000 كلمة، وكل رسم توضيحي يعتبر 100 كلمة)۔





كما يسمح لكل متسابق بمقال واحد فقط۔





- لا يقل عمر المتسابق عن 15 عاما ولا يزيد على 20 عاما في نهاية فبراير 2020۔





- يرسل المقال مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق إلي العنوان الإلكتروني التالي: [email protected]





- آخر موعد لتلقي المقالات الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2020 ۔





- سيتم اختيار المقالات الفائزة بواسطة لجنة علمية متخصصة علي أساس : الأصالة، صحة المعلومات ودقتها، جمال الإسلوب وسلامة اللغة۔





- تعلن أسماء الفائزين في احتفالية تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020۔





الجوائز تمنح جوائز ماليه للمقالات الفائزة كالتالى :





- الجائزة الأولى 1500 جنيه





- الجائزة الثانية 1000 جنيه





- الجائزة الثالثة 500 جنيه.









وفي السياق ذاته أعلنت اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة للشباب من سن 15 إلي 20 عاما.





وأوضحت الأكاديمية أن شروط ونظام المسابقة:





- يتقدم المتسابق/المتسابقة بمقال تحت هذا العنوان باللغة العربية أو اللغة الانجليزية الا يقل عن 1000 كلمة والا يزيد عن 2000 كلمة ) والا تزيد الرسوم التوضيحية عن أثنان إذا كان المقال في حدود 1000 كلمة وأربع إذا كان المقال في حدود 2000 كلمة، وكل رسم توضيحي يعتبر 100 كلمة)۔









- يسمح لكل متسابق بمقال واحد فقط۔





- الا يقل عمر المتسابق عن 15 عاما والا يزيد على 20 عاما في نهاية مارس 2020۔





- يرسل المقال مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق إلي العنوان الالكتروني التالي: [email protected]





- آخر موعد لتلقي المقالات الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020





- سيتم اختيار المقالات الفائزة بواسطة لجنة علمية متخصصة علي أساس : الاصالة، صحة المعلومات ودقتها،جمال الاسلوب وسلامة اللغة۔





- تعلن أسماء الفائزين في احتفالية تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020.





- جوائز تمنح جوائز مالية للمقالات الفائزة كالتالى :





الجائزة الأولى 1500 جنيه





الجائزة الثانية 1000 جنيه



