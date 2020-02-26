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رياضة

ليون يحقق فوزًا مهما على يوفينتوس بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:56 م
نادي ليون
نادي ليون
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إسماعيل محمود
فاز فريق أولمبيك ليون الفرنسي، على نظيره نادي يوفينتوس الإيطالي، بهدف نظيف،  في ذهاب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كان نادي ليون الأخطر في النصف الأول من المباراة، وسدد لاعبوه 6 كرات، بينما سدد يوفينتوس 3 كرات  خارج المرمى، حتى استطاع  توسارت في الدقيقة 31، تسجيل الهدف الأول لليون بعد اختراق رائع من حسام عوار من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية، وضعها توسارت بقدمه اليسرى في شباك تشيزني.

وحاول يوفينتوس بعد الهدف تعديل النتيجة، لكن دون تهديد على  مرمى لوبيز حارس مرمى ليون، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات نادي يوفينتوس لتعديل النتيجة، وسدد لاعبوه 10 كرات، مقابل 4 فقط لليون، وبلغت نسبة استحواذ رفاق كريستيانو رونالدو على الكرة 61%، مقابل39 % لليون، لكن دون أن تهتز شباك أي من المرميين، لتنتهي المباراة، بفوز نادي ليون بهدف نظيف.

وتقام المباراة على ملعب أولمبيك ليون بفرنسا، على أن تقام مباراة العودة بعد أسبوعين من الآن بإيطاليا.
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