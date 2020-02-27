انتصارات الأهلي في الدوري تتصدر تقارير «لاجازيتا» الإيطالية

نشرت جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية تقريرًا مطولًا عن سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في بطولة الدوري.





وأشارت الجريدة إلى أن الأهلي، عملاق إفريقيا، الأكثر فوزًا في مختلف دوريات العالم هذا الموسم، بعدما تفوق على الجميع، وأن ما يقدمه ليفربول بمثابة الهواة حيال ما يقدمه النادي الأهلي.





وقالت الجريدة في تقريرها «انسوا أمر ليفربول»، فنادي القرن الإفريقي يطيح بالجميع في الدوري المصري، بعدما حقق 16 فوزًا متتاليًا.





وشددت الجريدة في معرض تقريرها على أن ليفربول في إنجلترا لم يقدر على فعل ما يفعله الأهلي، وعلى الرغم مما يقدمه ليفربول من موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فإنه سقط في فخ التعادل أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من البطولة.





وأضافت الجريدة الإيطالية واسعة الانتشار أن ما يقدمه ليفربول، الذي حقق ٢٦ فوزًا من ٢٧ مباراة، وسجل ٦٤ هدفًا وتلقى ١٧ هدفًا، ويتربع على قمة جدول البريميرليج بفارق ٢٢ نقطة عن صاحب المركز الثاني، لا يزال لم يصل إلى ما يقدمه الأهلي.



