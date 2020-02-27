AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انتصارات الأهلي في الدوري تتصدر تقارير «لاجازيتا» الإيطالية

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:27 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
نشرت جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية  تقريرًا مطولًا عن سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية في بطولة الدوري.

وأشارت الجريدة إلى أن الأهلي، عملاق إفريقيا، الأكثر فوزًا في مختلف دوريات العالم هذا الموسم، بعدما تفوق على الجميع، وأن ما يقدمه ليفربول بمثابة الهواة حيال ما يقدمه النادي الأهلي.

وقالت الجريدة في تقريرها «انسوا أمر ليفربول»، فنادي القرن الإفريقي يطيح بالجميع في الدوري المصري، بعدما حقق 16 فوزًا متتاليًا.

وشددت الجريدة في معرض تقريرها على أن ليفربول في إنجلترا لم يقدر على فعل ما يفعله الأهلي، وعلى الرغم مما يقدمه ليفربول من موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فإنه سقط في فخ التعادل أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من البطولة.

وأضافت الجريدة الإيطالية واسعة الانتشار أن ما يقدمه ليفربول، الذي حقق ٢٦ فوزًا من ٢٧ مباراة، وسجل ٦٤ هدفًا وتلقى ١٧ هدفًا، ويتربع على قمة جدول البريميرليج بفارق ٢٢ نقطة عن صاحب المركز الثاني، لا يزال لم يصل إلى ما يقدمه الأهلي.

وجاء رد عملاق إفريقيا على ليفربول بالتربع على قمة الدوري المصري بالعلامة الكاملة ١٦ فوزًا من ١٦ جولة، و٤٦ هدفًا له و٣ فقط عليه، بفارق ١٧ نقطة عن منافسه فريق الزمالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعب ليفربول: الاحتفال بالدوري الإنجليزي في شهر مايو ليس الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

شباب الأهلي يواجه النصر وديا.. اليوم

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون

محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام وولفرهامبتون

ليفربول يتحدى أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

ترشيحاتنا

أصيب بحالة سيئة بعد مشاهدته تشييع جثمان مبارك.. تفاصيل انتحار مواطن بالشرقية

صدمة جديدة للجنيه.. ارتفاع سعر الدولار 8 قروش دفعة واحدة

القبض على عميد كلية آثار الزقازيق في خيانة الأمانة و10 اتهامات أخرى

تراجع سعر البنزين في مصر.. البرلمان يكشف عن السبب وشروط التنفيذ

جوجل يصيب أليكسيس سانشيز نجم إنتر ميلان بفيروس كورونا

مصطفى الفقي: جنازة مبارك بحضور الرئيس السيسي سابقة تسجل في التاريخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيلارى كلينتون على السجادة الحمراء فى مهرجان برلين السينمائي

مبهجة وعلى الموضة.. 25 صورة تكشف أناقة نجوى كرم فى عيد ميلادها

مكياج ملفت .. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها