مان سيتي يحقق فوزا مهما خارج أرضه على ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما خارج أرضه على مضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".

جاء هدف ريال مدريد من خطأ فادح من مدافعي مانشستر سيتي في تمرير الكرة في وسط الملعب الدفاعي للفريق استغله فينيسيوس جونيور وتمكن من استخلاص الكرة والانطلاق إلى حدود منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة الى إيسكو المنفرد بشكل كامل بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.





وتمكن السيتي من تسجيل التعادل من هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي على الجبهة اليسرى أنهاها كيفين دي بروين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها جابرييل جيسوس برأسية وضعت الكرة داخل الشباك على يمين الحارس ثيبوه كورتوا.



