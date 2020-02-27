مان سيتي يحقق فوزا مهما خارج أرضه على ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما خارج أرضه على مضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".
جاء هدف ريال مدريد من خطأ فادح من مدافعي مانشستر سيتي في تمرير الكرة في وسط الملعب الدفاعي للفريق استغله فينيسيوس جونيور وتمكن من استخلاص الكرة والانطلاق إلى حدود منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة الى إيسكو المنفرد بشكل كامل بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.
وتمكن السيتي من تسجيل التعادل من هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي على الجبهة اليسرى أنهاها كيفين دي بروين بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها جابرييل جيسوس برأسية وضعت الكرة داخل الشباك على يمين الحارس ثيبوه كورتوا.
وسجل البلجيكي كيفين دي بروين من تسجيل الهدف الثاني لصالح السيتي من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء بتسديدة أرضية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس تيبو كورتوا.
ملخص المباراة
ووصلت نسبة الاستحواذ خلال الربع الأول كالاتي ريال مدريد 71% - 29% مانشستر سيتي.
وحملت الدقائق الأولي إرتفاع نسبي في نسق المباراة مع تبادل سريع للهجمات ولكن الخطورة كانت غائبة بشكل كامل.
وحملت الدقيقة 30، عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق فيرلاند ميندي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كريم بنزيمة برأسية رائعة كانت في طريقها للشباك لولا براعة الحارس إيديرسون مورايش الذى ابعد الكرة من على خط المرمى.
وتوقفت المباراة لإصابة إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الذي لم يستطع إكمال المباراة لينزل بعدها البرازيلي فيرناندينيو بديلا
وتعرض راموس للطرد نتيجة عرقلة متعمدة لجبرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي المنفرد بشكل كامل بالمرمى.