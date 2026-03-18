الزمالك يواجه جينيس وديا اليوم استعدادا للقاء أوتوهو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ولديه أمام فريق جينيس استعدادا لمواجهة أوتوهو في اياب دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، خوض مباراة ودية أمام فريق جينيس أحد أندية القسم الثالث، في إطار الاستعداد للقاء العودة أمام أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة في تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة للفترة المقبلة في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في كأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.