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رياضة

كاسيميرو يهاجم تقنية الـ VAR بعد خسارة ريال مدريد من مان سيتي

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:07 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا مهمًا خارج أرضه على مضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وعلق كاسيميرو، نجم خط وسط الريال، على هدف جابرييل جيسوس، قائلًا "تقنية الفيديو موجودة لمثل هذه الحالات، وإن لم يروا (الدفعة)، فليس هناك ما يقال".

وشدد البرازيلي، على قدرة فريقه على العودة، "لو كان هناك فريق قادر على الريمونتادا، فهو ريال مدريد، لم نفقد فرصة التأهل بعد، لكن أمامنا عملا كبيرا لنقوم به".

وتعرض راموس للطرد نتيجة عرقلة متعمدة لـ جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي المنفرد بشكل كامل بالمرمى.

ويستضيف مانشستر سيتي ضيفه ريال مدريد، على أرضية ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر، يوم 17 من شهر مارس المقبل.

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