مقطع مؤلم.. عجوز لبناني يحاول إحراق نفسه داخل بنك

عكس مشهد مؤلم، لسان حال المواطن اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، حيث وقف رجل مسن في ساحة أحد المصارف يصرخ ويبكي بحرقة، مهددًا بإحراق نفسه حيًا إذا لم يحصل على أمواله.





تزامن ذلك المشهد مع القرارات القاسية التي لجأت لها المصارف بخفض نسبة سحب الأموال خاصة الدولار، وعندما ذهب الرجل لسحب مبلغ أكبر من القيمة التي حددها البنك رفضوا إعطاءه له.





تألم الرجل الذي بدا كأنه في حاجة شديدة إلى أمواله ما دفعه للتهديد بإحراق نفسه حيًا في مشهد تدمع له العين، وهو ما أثار تعاطف الموظفين معه ومحاولتهم ردعه عن قتل نفسه بإعطائه الأموال التي يريدها.





كما ثارت حالة من التعاطف والحزن مع الرجل المسن على مواقع التواصل بعدما نشرت المقطع الإعلامية «لاريسا عون» وكتبت فوقه في تغريدة على حسابها في "تويتر"، "معاناة لا توصف.. مواطن يحاول إحراق نفسه للحصول على أمواله من المصرف #لبنان_ينتفض".





وكان المقطع بالتزامن مع موجة التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها لبنان خلال الفترة الأخيرة بسبب سوء الحالة الاجتماعية واعتراضًا على إدارة البلاد، مما نتج عنه تقديم سعد الحريري لاستقالته من منصب رئيس الوزراء.