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فن

وفاء وتقدير.. انهيار إلهام شاهين ويسرا من البكاء في جنازة مبارك

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:01 ص
الهام شاهين ويسرا
الهام شاهين ويسرا
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أحمد إبراهيم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورًا من جنازة الرئيس الراحل حسنى مبارك، وظهرت فيها الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين، وهما يقدمان واجب العزاء إلى جمال مبارك نجل الرئيس الراحل .

 

وبدت حالة الحزن الشديد على الفنانتين وانهيارهما من البكاء الشديد لرحيل الرئيس الأسبق، وهو ما دفع عددًا من رواد موقع التواصل الاجتماعي، إلى التعليق على الصورة بكلمات إيجابية، حيث وصف البعض هذا المشهد بـ"الوفاء والحب والتقدير".

 

وكانت نعت رئاسة الجمهورية، ببالغ الحزن، رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، لما قدّمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

 

وتقدّمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.

 

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.


وشيع جثمان مبارك فى جنازة عسكرية بحضور الرئيس السيسى ووفود من دول عربية وشخصيات عامة بمسجد المشير.


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