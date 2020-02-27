سر غياب المشير طنطاوي عن الجنازة العسكرية للراحل حسني مبارك

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك عدة رسائل تجلت في مشهد جنازة الرئيس مبارك، لتؤكد أن مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاملت بشكل حضاري مع وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي لا يمكن أن يشكك أحد في وطنيته وحرصه على الوطن.





وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، أن مبارك حمى البلاد من الفوضى عندما قبل التخلي عن السلطة، وتم تسليم القيادة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورفض الهروب، وظل على أرض مصر، وصدق في وعده أنه سيموت على أرض هذا الوطن.





وأوضح مصطفى بكري، أن هناك من يريدون أن يعرفوا الفرق بين موت مبارك وموت مرسى، مشيرًا إلى أن الفرق هو أن مبارك حرص على الدولة ومؤسساتها، ولم يسعَ إلى إثارة الفوضى وإسقاط المؤسسات حتى لا تحل مكانها جماعة الإخوان الإرهابية، وتعمل على طمس الهوية الوطنية.





وتابع مصطفى بكري، أن مبارك بطل من أبطال حرب أكتوبر 73 كما أن المؤسسة العسكرية كرّمته بالجنازة العسكرية وفي البيانات التي صدرت عنها؛ تقديرًا لمواقفه التي لا يمكن أن ينكرها أحد.





واستكمل مصطفي بكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا السلوك رسخ قاعدة مهمة للأجيال القادمة، بأن مصر لن تنسى دور كل فرد قام بتقديم خدمة للوطن.



وعن عدم حضور المشير طنطاوي الجنازة العسكرية للراحل مبارك، قال مصطفى بكري إنه يتوقع أن يكون سبب غياب المشير هو الحالة الصحية التي يعانيها في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه لا يتصور غير ذلك.



