AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سر غياب المشير طنطاوي عن الجنازة العسكرية للراحل حسني مبارك

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:10 ص
طنطاوي ومبارك
طنطاوي ومبارك
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك عدة رسائل تجلت في مشهد جنازة الرئيس مبارك، لتؤكد أن مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاملت بشكل حضاري مع وفاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي لا يمكن أن يشكك أحد في وطنيته وحرصه على الوطن.

وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، أن مبارك حمى البلاد من الفوضى عندما قبل التخلي عن السلطة، وتم تسليم القيادة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورفض الهروب، وظل على أرض مصر، وصدق في وعده أنه سيموت على أرض هذا الوطن.

وأوضح مصطفى بكري، أن هناك من يريدون أن يعرفوا الفرق بين موت مبارك وموت مرسى، مشيرًا إلى أن الفرق هو أن مبارك حرص على الدولة ومؤسساتها، ولم يسعَ إلى إثارة الفوضى وإسقاط المؤسسات حتى لا تحل مكانها جماعة الإخوان الإرهابية، وتعمل على طمس الهوية الوطنية.

وتابع مصطفى بكري، أن مبارك بطل من أبطال حرب أكتوبر 73 كما أن المؤسسة العسكرية كرّمته بالجنازة العسكرية وفي البيانات التي صدرت عنها؛ تقديرًا لمواقفه التي لا يمكن أن ينكرها أحد.

واستكمل مصطفي بكري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا السلوك رسخ قاعدة مهمة للأجيال القادمة، بأن مصر لن تنسى دور كل فرد قام بتقديم خدمة للوطن.

وعن عدم حضور المشير طنطاوي الجنازة العسكرية للراحل مبارك، قال مصطفى بكري إنه يتوقع أن يكون سبب غياب المشير هو الحالة الصحية التي يعانيها في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه لا يتصور غير ذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| تحضيرات الجنازة العسكرية لمبارك.. وأحمد موسى: السيسى يتقدم الجنازة

أبو العينين ونجله طارق يتصدران الصف الأول فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك.. فيديو

استعراض النياشين العسكرية للرئيس الأسبق مبارك خلال جنازته العسكرية.. فيديو

شاهد.. انهيار علاء مبارك خلال الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق

النائب محمد أبو العينين وهشام طلعت مصطفى يشاركان في تشييع جنازة حسني مبارك

50 صورة و8 فيديوهات من الجنازة العسكرية للرئيس الاسبق حسني مبارك

ترشيحاتنا

لن تعيش حياتك لإرضاء أحد سوى الله.. ياسمين عبدالعزيز تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.. إجراءات سعودية لمواجهة كورونا

مدرب صن داونز: الأهلي يحقق نتائج لم يحققها برشلونة

طاهر أبو زيد يتوقع نتيجة مباراتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

الجزيرة الإماراتي يطلب التعاقد مع رينيه فايلر

رخيصة ومضمونة.. طريقة سحرية للتخلص من ديدان البطن بدون دواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء ضرب زوجته له.. تسريب رسائل سرية تدين جوني ديب من جديد

بفستان قصير.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

مقطع مؤلم.. عجوز لبناني يحاول إحراق نفسه داخل بنك