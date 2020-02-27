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أخبار العالم

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 2744 حالة

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، تسجيل 29 حالة وفاة جديدة و433 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء ارتفع ليصبح 2744 حالة.

وقالت اللجنة في بيان نشره التلفزيون الرسمي الصيني: "ارتفاع إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 78,497 حالة".

وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير حجرا على مدينة ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

وبلغ الوباء ذروته في الصين بين 23 يناير و2 فبراير حين بدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.
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