الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 2744 حالة

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، تسجيل 29 حالة وفاة جديدة و433 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء ارتفع ليصبح 2744 حالة.





وقالت اللجنة في بيان نشره التلفزيون الرسمي الصيني: "ارتفاع إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 78,497 حالة".





وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير حجرا على مدينة ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.



