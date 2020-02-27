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رياضة

منسق صن داونز: تحديت مدرب الفريق باستحالة التغلب على الأهلي

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:45 ص
فريق صن داونز
فريق صن داونز
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ياسمين تيسير
أكد خالد علي، المنسق العام لـ فريق صن داونز ، أن الأهلي فريق كبير وعريق، مشيرًا إلى أنه في الموسم الماضي قبل مواجهته تحدي المدير الفني للفريق باستحالة التأهل عن طريق الاهلي .


وأضاف خالد علي، في تصريحات لـ قناة "أون سبورت"، أن الاهلي تمكن من الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية، مرتين وفي حال الفوز كان سيملك 10 كؤوس لـ أبطال أفريقيا، موضحًا أنني مشجع للأهلي والجميع يعلم ذلك.


وتابع خالد علي أن الاهلي يملك تاريخ بطولات حافلًا.


أما عن سر إقامة المباريات في جنوب أفريقيا في الـ 3 عصرا، فأكد أن انقطاع الكهرباء أمر شائع الحدوث في الملاعب هناك لذلك وحرصا على خروج المباريات بشكل جيد تقام في هذا التوقيت.

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