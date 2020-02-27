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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 27 - 2 - 2020 في القاهرة والمحافظات

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:31 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 27 - 2- 2020 في القاهرة والمحافظات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، شوائب عالقة نهارا صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء  نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح معتدلة.


الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 12  والعظمى 23

الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 22

مطروح الصغرى 9 والعظمى 23

دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 12

الإسماعيلية الصغرى 9 العظمى 25

السويس الصغرى 10 والعظمى 24

العريش الصغرى 11 والعظمى 22  

رفح الصغرى 10 والعظمى 21

طابا الصغرى 11 والعظمى 21     
 
شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 26 

الغردقة الصغرى 11 والعظمى 25 

الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23

بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 24

أسيوط الصغرى 08 العظمى 25

الأقصر الصغرى 8 والعظمى 25   

أسوان الصغرى 09 والعظمى 26  

شلاتين الصغرى 16 والعظمى 25

حلايب الصغرى 17 والعظمى 22 

الوادى الجديد الصغرى 7 والعظمى 25   
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