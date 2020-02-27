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لأول مرة فى مصر.. تفاصيل إنتاج سبيكة المنجنيز الجديدة.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:03 ص
سبيكة المنجنيز
سبيكة المنجنيز
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آيات أحمد
قال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن هناك 3 شركات تتبع لقطاع الأعمال العام وتعمل على تصنيع السبائك التى تدخل فى صناعة الحديد، لافتًا إلى أن تلك السبائك تدخل فى الأفران الخاصة بتصنيع الحديد بهدف تخفيض درجة الحرارة التى يتم فيها صهر الحديد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن سبيكة سيلكو منجنيز تعطى اقتصاديات أفضل لشركات تصنيع الحديد، وسوف تكون من المميزات الجديدة لتصنيع الحديد.

وأوضح أنه سيتم تصنيعها فى مصر بمنتجات مصرية 100%، مؤكدًا أن تلك السبيكة الجديدة سيتم تصنيعها واستخدامها فى شركات الحديد والصلب فى مصر، بالإضافة إلى تصديرها للخارج.


وأكد أن الإنتاج سيكون متوفرا للسوق المحلية والتصدير، لافتا إلى أن تكاليف الإنتاج لم تحدد بعد حتى الآن.


وأشار إلى أنه سيتم تصنيع سبيكة جديدة لأول مرة في مصر في شركة سيناء للمنجنيز التابعة للقابضة الكيماوية، وهى "سيليكو منجنيز" تجمع بين خصائص سبيكتى الفيرومنجنيز والفيرو سيلكون، ما يمثل خطوة مهمة لدعم صناعة الحديد والصلب المصرية، حيث ستساهم في توفير تكلفة مدخلات الإنتاج.
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