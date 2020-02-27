ضبط 56 قضية تموينية في حملة بسوهاج

تمكن ضباط مباحث التموين بسوهاج، من ضبط 56 قضية تموينية في حملة مكبرة علي الأسواق.





وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط 56 قضية تموينية في حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار.





وجرى ضبط "الحسيني.م.ع"40 عاما عامل ويقيم دائرة مركز طما وذلك لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتم ضبط طن دقيق بلدي وضبط " 38 " كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين.





كما تم تحرير محاضر شملت 11 قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و 7 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و9 قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و6 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار وقضية عدم إنتظام سجل 21 بترول بمستودع البوتاجاز.





حررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.