AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 56 قضية تموينية في حملة بسوهاج

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:57 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
Advertisements
خالد رياض

تمكن ضباط مباحث التموين بسوهاج، من ضبط 56 قضية تموينية في حملة مكبرة علي الأسواق.


وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط 56 قضية تموينية في حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار.


وجرى ضبط "الحسيني.م.ع"40 عاما عامل ويقيم دائرة مركز طما وذلك لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتم ضبط طن دقيق بلدي  وضبط " 38 " كيلو جرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين.


كما تم تحرير محاضر شملت 11 قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و 7 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و9 قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و6 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار وقضية عدم إنتظام سجل 21 بترول بمستودع البوتاجاز.


حررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لمواجهة هجوم الفيروس الشرس.. كلوروكين دواء جديد لعلاج كورونا.. شاهد

انتصار جديد.. الجيش السوري يسحق قوات أردوغان في إدلب

حارس الراحل مبارك يكشف تفاصيل جديدة عن محاولات اغتياله

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يتلقى رسالة من قطر على الهواء.. وصية مبارك قبل وفاته.. وهذا موقف الرئيس الأسبق من السفارة في العمارة

السيسي يسمح بزواج علاء رضوان من منية التومي.. تفاصيل

النجوم تحت قدمي.. منى ممدوح تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير