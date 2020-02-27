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اقتصاد

مستشفى وطريق باسم مجدي يعقوب في حدائق أكتوبر‎

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
كشف المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر ، أن الجهاز قام بتخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالي (35.67 فدان ) -المساحة تحت العجز والزيادة  – جنوب طريق الواحات بجوار أرض إستاد الجيزة بمدينة  حدائق أكتوبر لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لإقامة مركز مجدي يعقوب العالمي لأمراض القلب لا يهدف للربح لخدمة المواطنين غير القادرين من مرضي القلب بالإشتراطات البنائية الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالموافقة علي تعديل بعض الإشتراطات البنائية لقطعة الأرض المخصصة لصالح مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بالشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة بمساحة 37.5 فدان ). 

وتابع فتحي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن  القيمة البيعية للأرض بسعر رمزي، وتم تحديدها علي أساس التكلفة الفعلية للمتر المربع لإمداد الأرض بالمرافق محملًا عليها المصاريف الإدارية وذلك في ضوء الضوابط المقرره من مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2014 بشأن أسس التعامل مع الجهات التي لا تهدف للربح ، علي أن يتم سداد 25% مقدم وباقي الـ 75% يتم السداد علي أقساط سنوية لمدة خمسة سنوات محملة بالأعباء علي أن تكون مدة التنفيذ ثلاث سنوات من تاريخ إستلام الأرض وفي جميع الأحوال تطبق القواعد المتبعة في هذا الشأن فيما لم يرد ذكره.

وكذا سيتم اطلاق اسم مجدي يعقوب علي احد الطرق بالمدينة وستكون احدي الطرق المؤدية للمستشفي الجديدة. 

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