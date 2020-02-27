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أخبار البلد

أسقف أطفيح يمنح القمصية لكاهن دير الآباء الرسل

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:02 م
إيبارشية أطفيح
إيبارشية أطفيح
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سامح سلام
صلى نيافة الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح وتوابعها القداس الإلهي، بدير الآباء الرسل بأطفيح في تذكار نياحة القديس بولس البسيط (شفيع الإيبارشية)، ويوجد مذبح باسمه بالديرة.

وعقب صلاة الصلح تمم أسقف إيبارشية أطفيح طقس رسامة القس ديسقورس صادق كاهن الدير في رتبة القمصية.

وقدم وفد من مجمع رهبان دير القديس القوي أنبا موسى بطريق العلمين، ونيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على الدير، هدية تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على هامش حضورهم لاجتماع الأربعاء الأسبوعي.

والقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء والأنبا بيشوي بالانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وحضر العظة الأسبوعية، عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبعض كهنة وشعب الكنيسة، بالإضافة إلى وفد من الكنيسة الإنجيلية بألمانيا والمشاركة في الحوار بين الطوائف المسيحية.

وتحدث البابا تواضروس الثاني عن إحدى المحطات التي حددها خلال فترة الصيام، وهي "شفتن نقيتين"، مشيرا إلى إن الخطية لا يمكن أن تفارق الإنسان إلا بالصوم والصلاة، كما قدم شرحا لأنواع اللسان.
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