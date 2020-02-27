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أخبار البلد

تعليق رحلات العمرة... غرفة عمليات علي مدار الساعة بشركات السياحة لمتابعة الموقف

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:04 م
العمرة أرشيفية
العمرة أرشيفية
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محمد الاسكندرانى
تؤكد غرفة شركات السياحة أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا لحين تجهيز  الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكه بناء علي تعليمات وزارة الصحة السعوديه بسبب الكورونا وحفاظًا .. كما تؤكد الغرفة ان هذه المتابعة تأتي في إطار متابعة الغرفة منذ فترة الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدول بشأن منع انتشار فيروس كرونا.

وقد تلقت الغرفة بيان وزاره الخارجيه السعوديه في هذا الصدد والذي جاء فيه تعليق إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من كل أنحاء العالم وكذلك تعليق الدخول للحاصلين علي التأشيرات من بعض الدول بشكل مؤقت.

وعلي الفور قرر مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلي رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف علي مدار الساعة إنطلاقا من  حرص الغرفه علي سلامه المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم . 

وإذ تؤكد الغرفة التزام أعضاءها من الشركات بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية التي تتم بصفه مؤقته لثقتها في حرص السلطات السعودية علي سلامة وامن المعتمرين من كافة أنحاء العالم .

وتعلن الغرفة انها قامت فور صدور القرار السعودي باتصالات علي اعلي مستوي بالجهات المسئولة في كل من مصر والسعودية بجانب شركات الطيران وخدمات المعتمرين والفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.. وقد ابدت جميع الجهات تعاونا كبيرا وتفهمًا للظروف الطارئة.

وتبذل غرفة العمليات بالغرفة جهدًا كبيرًا لضمان حقوق المواطنين وشركات السياحة وبحق الموقف من الرحلات التي تم إلغاؤها بناء علي قرار التعليق المؤقت.

وتناشد الغرفة جميع المعتمرين بعدم القلق مطلقا وان يثقوا ان كل تلك الإجراءات للحفاظ علي سلامتهم وتؤكد الغرفة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالية للعمرة سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أى أعباء إضافية أو غرامات.
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