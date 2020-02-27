هنتغدى إيه النهارده؟.. مكرونة بالبشاميل والجبن مع الفراخ المشوية على الفحم

تعتبر المكرونة من الأكلات المفضلة لدى الكثير لانها لذيذة وسهلة التحضير، كما يمكن وضع اضافات مختلفة عليها حسب الرغبة،حتى تصبح وجبة كاملة للأطفال





المقادير

كيس مكرونة اسباجتى

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلتان كبيرتان

4 فصوص ثوم مفرومين

عصير طماطم

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود

ملح

بهارات

قرفة

جوزة الطيب

زيت

ملعقة كبيرة من السمنة

ماء









خطوات التحضير

طريقة تحضير المكرونة:

1- احضرى وعاء عميق، وضعى فيه كمية مناسبة من الماء واتركيه على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان.





2- ضيفى قليل من الملح والزيت إلى الماء، ثم قومى بوضع المكرونة وقلبى جيدًا.





3- اتركى المكرونة لمدة ربع ساعة وقلبيها بين الحين والآخر.





4- انزعى المكرونة من على النار، وقومى بوضعها فى مصفاه حتى تتخلصين من الماء واغسليها بماء بارد.





طريقة تحضير اللحمة المفرومة:





1- احضرى طاسة عميقة وضعى فيها ملعقة السمنة، وقطع البصل المفروم والثوم والتوابل وجوزة الطيب، والفلفل الأسود والملح وقلبى جيدًا حتى يذبل لون البصل والثوم.





2- ضعى اللحمة وقلبيها جيدًا، وقومى بتهدئة درجة حرارة النار.





3- انتظرى قليلًا حتى تتشرب اللحمة من السوائل التى ستنزل منها، وقلبيها وانتظريها حتى تنضج.





طريقة تحضير الصلصة الحمراء:

1- احضرى وعاء متوسط الحجم، وضعى فيه قليل من الزيت.





2- قطعى بصلة إلى قطع صغيرة وضعيها فى الزيت، ثم ضعى معها فصان من الثوم، وانتظرى حتى يأخذا اللون الذهبى الفاتح.





3- ضعى عصير الطماطم على البصل والثوم، ثم ضيفى الملح والفلفل وقطع الفلفل الأحمر.





4- انتظرى حتى تصل الصلصة إلى مرحلة النضج أو التسبيك.





طريقة تحضير الطبق النهائي:





1- قومى بغسل المكرونة المسلوقة بالماء البارد، ثم ضعى المكرونة فى الصلصة.





2- اتركى المكرونة فى الصلصلة لمدة 3 دقائق على نار هادئة.





3-ضيفى كمية اللحمة المفرومة على المكرونة وقلبى جيدًا.





4- يمكنك تقديم المكرونة فى طبق وتضعين اللحمة المفرومة من فوقها.





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مقادير الفراخ المشوية

دجاجة

بصل

مبشور

طماطم

مبشورة

بهارات

عصير ليمون

زيت

ملح

فلفل أسود

كوسة

بطاطس

جزر

ماء

زبدة





طريقة تحضير دجاج مشوي

* يخلط البصل والطماطم والفلفل الأسود والملح والبهارات وعصير الليمون





* توضع الدجاجة فى التتبيلة ثم توضع فى صينية مدهونة بالزيت





* تضاف باقى التتبيلة على الوجه وتدخل الفرن حتى تمام النضج





* توضع قطع البطاطس والجزر مع كوب من الماء فى حلة على النار





* يضاف مكعب زبدة والملح والفلفل الأسود ثم قطع الكوسة





* يترك الخضار حتى تمام النضج ثم يقدم مع الدجاج المشوي



