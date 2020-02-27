هنفطر إيه النهاردة؟ فول بالزيت والليمون مع البيض بالخضراوات اللذيذة

تُعد وجبة الإفطار من الوجبات التى يعتمد عليها الجسم طوال اليوم، ويفضل أن تكون مكونة من جميع العناصر الغذائية الهامة، ولذلك نقدّم لكم طريقة عمل الفول بالزيت والليمون مع البيض بالخضراوات.





مكونات البيض بالخضراوات:-

- بيض

- كريمة شيدر مبشورة

- زبدة

- بصل

- فلفل الوان

- بقدونس للزينة

- فلفل أسود





طريقة تحضير البيض بالخضراوات:

- أحضري طاسة وضعي بها مكعبا من الزبدة مع ملعقة من الزيت





- أضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه وضيفيها على البصل





- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم أضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا





- تبلي البيض بالملح والفلفل ثم أضيفى البيض





- أضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموتزاريلا حسب الرغبة





- أدخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينا بالبقدونس





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مكونات الفول بالزيت والليمون :-

- زيت

- بذر كتان

- زيت ذرة

- ملح فلفل أسود

- كمون

- كزبرة جافة

- شطة

- خل

- طماطم حسب الرغبة

- بصل مفروم حسب الرغبة

- خضرة مفرومة حسب الرغبة





طريقة تحضير فول بالزيت والليمون:-





- يشوح البصل والطماطم والخضرة في زيت ذرة على النار.





- يضاف الفول ويقلب معها جيدًا.





- تضاف التوابل والخل.



