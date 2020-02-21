للمدرسة والشغل.. أفضل أكلات تمد الجسم بالطاقة وتنقص الوزن

تحتار العديد من السيدات التى تحاول الحفاظ على وزنها بشكل كبير حول الأطعمة التى تساعدها على ذلك، ويمكن أيضًا تناولها وتحضريها فى أى وقت خاصة أوقات العمل أو المدرسة.





ووفقًا لما قدمة موقع "health line" إليكى أهم الأكلات التى تساعدك فى الحفاظ على وزنك





مكونات كرات الشوفان وزبدة اللوز :

4 كوب شوفان

1 كوب زبدة اللوز

1 كوب عسل

نصف كوب توت مجفف

ربع ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

خطوات عمل كرات الشوفان وزبدة اللوز





نحضر وعاء كبير ونضع فيه دقيق الشوفان وزبدة اللوز و العسل، ونقلب حتى تختلط كل المكونات وتصبح متماسكة.

نقسم خليط الشوفان لأربع أقسام.

نأخذ أحد أقسام خليط الشوفان ونضع عليه التوت المجفف والقرفة والفانيليا ونقلب حتى تختلط كل المكونات.

نضع خليط الشوفان وزبدة اللوز في الفريزر لمدة نصف ساعة.

نقوم بتكوير خليط الشوفان وزبدة اللوز ثم نقدمه.

طريقة عمل سموثي الخيار والتفاح:

مكونات سموثي الخيار والتفاح:

1 كوب شرائح خيار مقطعة

1 كوب ورق نعناع

1 كوب تفاح أخضر مقطع شرائح

عسل للتحلية على حسب الرغبة

نصف كوب أفوكادو مقطع شرائح

خطوات تحضير سموثي الخيار والتفاح





نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل المكونات ونخلط حتى تحول لسائل.

نضع كوب من الثلج لسموثي الخيار والتفاح ونستمر في الخلط حتى يختلط الثلج بسموثي الخيار والتفاح.

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طريقة عمل خليط الشوفان والتوت المجفف





مكونات خليط الشوفان والتوت المجفف:

6 كوب شوفان

نصف ملعقة ملح

2 ملعقة كبيرة توت مجفف

1 ملعقة كبيرة بذور الشيا

1 ملعقة كبيرة لوز

2 ملعقة كبيرة سكر

كوب إلا ربع لبن





خطوات تحضير خليط الشوفان والتوت المجفف





نأخذ 2 كوب من الشوفان ونقوم بخلطهم في الخلاط الكهربائي حتى يصبح دقيق.

نضع الشوفان المتحول لدقيق على باقي الشوفان، ثم نضيف الملح، ونقلب حتى تتداخل المكونات و يتكون لدينا خليط الشوفان.