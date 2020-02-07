لـ السهرة.. طريقة تحضير كريب الشوفان خطوة بخطوة

يسهر العديد من الأشخاص إلى وقت متأخر من الليل، ولا يفضلون تناول الأطعمة الدسمة التى يمكن أن تسبب زيادة فى الوزن، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل كريب الشوفان.





المقادير لتحضير كريب الشوفان:

- بيضة

- 1 كوب ونصف لبن

- 1 كوب دقيق شوفان

- 1 بيضة

- ملعقة فانيليا





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خطوات التحضير:





1- تخفق كل المقادير مع بعضفي إناء عميق.





2- قومي بتسخين طاسة القلى، ثم ضعي حوالي ربع كوب من الخليط فى الطاسة.





3- ثم قومي بتوزيعها جيدا بتحريك الطاسة، وعندما يحمر الكريب نقلبها الناحية الاخرى لتأخذ اللون الذهبي.



