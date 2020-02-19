AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تناولي الشوفان يوميًا ولاحظي ماذا سيحدث

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:20 ص
الشوفان
الشوفان
Advertisements
لمياء الياسين
بعيدًا عن مضادات الإكتئاب أطعمة عديدة يمكن أن تحسن حالتك المزاجية وتخلصك من الإكتئاب إليك أبرز تلك الأطعمة لا تستغنى عن تناولها بعد اليوم يقدمها موقع برايت سايد.



1-تناولى الشوفان
يوفر الشوفان الألياف التي يمكنها تثبيت مستويات السكر في الدم لديك وتعزيز الحالة المزاجية. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد ، مما قد يحسن أعراض الحالة المزاجية لدى المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

2. التوت

يحتوي التوت على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة والمركبات الفينولية ، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الإجهاد التأكسدي - اختلال المركبات الضارة في جسمك  كمانه غني بمركبات  أنثوسيانين التى تكافح  الأمراض ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

3. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور غنية بالبروتينات النباتية والدهون الصحية والألياف.بالإضافة إلى ذلك ، فهي توفر تريبتوفان ، وهو حمض أميني مسؤول عن إنتاج السيروتونين المعزز للمزاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجعت الشتوية | حيل سريعة تخلصك من اكتئاب الشتاء

أفضل 10 أطعمة طبيعية لـ صحة الدماغ

منها الموز والأسماك.. 10 أطعمة تحارب الاكتئاب

تناولوها فورًا.. 5 أطعمة منزلية تقضى على فقر الدم خلال شهر

احمى نفسك من سرطان الثدى بـ 7 حيل غير متوقعة

لـ صحة جسمك.. أطعمة احرصي على تناولها للحصول على جسم رشيق

ترشيحاتنا

مفيش داعي لـ كيد النسا.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل السوبر المصري

أخبار الفن.. رامي جمال يهاجم الإعلام: تجاهلوا ألبومي.. حقيقة ارتباط رانيا منصور بـ شريف سلامة.. محمد رمضان يكشف سبب الهجوم عليه

محمد فضل: تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في حالة واحدة.. فيديو

بعد انزعاجه من تغريدات ترامب.. وزير العدل الأمريكي يعتزم الاستقالة

غارقة في دمائها.. جريمة الاعتداء على طفلة تهز باكستان

بعد الفوز على الجزائر 4 - 1.. ربيع ياسين: المنتخب يفتقد 5 من نجومه في كأس العرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

طريقة عمل البسبوسة .. 4 وصفات متعددة