تناولي الشوفان يوميًا ولاحظي ماذا سيحدث

بعيدًا عن مضادات الإكتئاب أطعمة عديدة يمكن أن تحسن حالتك المزاجية وتخلصك من الإكتئاب إليك أبرز تلك الأطعمة لا تستغنى عن تناولها بعد اليوم يقدمها موقع برايت سايد.













1-تناولى الشوفان



يوفر الشوفان الألياف التي يمكنها تثبيت مستويات السكر في الدم لديك وتعزيز الحالة المزاجية. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد ، مما قد يحسن أعراض الحالة المزاجية لدى المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.





2. التوت





يحتوي التوت على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة والمركبات الفينولية ، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الإجهاد التأكسدي - اختلال المركبات الضارة في جسمك كمانه غني بمركبات أنثوسيانين التى تكافح الأمراض ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.





3. المكسرات والبذور





المكسرات والبذور غنية بالبروتينات النباتية والدهون الصحية والألياف.بالإضافة إلى ذلك ، فهي توفر تريبتوفان ، وهو حمض أميني مسؤول عن إنتاج السيروتونين المعزز للمزاج.