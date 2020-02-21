هنفطر إيه النهاردة.. فول بالزيت الحار مع العجة بالبيض اللذيذة

تحرص العديد من السيدات على تقديم وجبة صحية ومغذية لأطفالها على الإفطار، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الفول بالزيت الحار مع العجة بالبيض اللذيذة..





مكونات الفول بالزيت الحار:-

فول مدمس

- زيت

- بذر كتان

- زيت ذرة

- ملح فلفل أسود

- كمون

- كزبرة جافة

- شطة

- خل

- طماطم حسب الرغبة

- بصل مفروم حسب الرغبة

- خضرة مفرومة حسب الرغبة



طريقة تحضير فول بالزيت الحار:-



- يشوح البصل والطماطم والخضرة في زيت ذرة على النار.



- يضاف الفول ويقلب معها جيدًا.



- تضاف التوابل والخل.



- يقدم وفوقه الزيت الحار بالهنا





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مقادير العجة:-

- 4 بيض - 1 طماطم - 1 فلفل - 1 بصلة صغيرة - 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود - 1/2 ملعقة صغيرة ملح - 1 ملعقة صغيرة حليب بودرة - 1 ملعقة صغيرة زيت نباتي



طريقة تحضير عجة بالخضار :

1- نخفق البيض ونضيف اليه الملح والحليب البودرة ونخفقهم جيدا

2- نقطع البندورة والفليفلة والبصل الى مكعبات صغيرة ونضيفهم إلى الخليط ونخلطهم جيدا

3- نضع بضع قطرات من الزيت في الة تحضير الفوفر ونتركها لتصبح ساخنة تماما

4- نضع كمية من الخليط داخل الالة ونغلقها ونتركها بضع دقائق إلى أن يكتسب وجهها اللون الذهبي

5- نسكب عجة الخضار في طبق ونرش الفلفل الأسود وتصبح جاهزة للتقديم



