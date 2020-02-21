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مرأة

هنفطر إيه النهاردة.. فول بالزيت الحار مع العجة بالبيض اللذيذة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:30 ص
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
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نهى هجرس
تحرص العديد من السيدات على تقديم وجبة صحية ومغذية لأطفالها على الإفطار، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الفول بالزيت الحار مع العجة بالبيض اللذيذة..

مكونات الفول بالزيت الحار:-
- فول مدمس
- زيت
- بذر كتان
- زيت ذرة
- ملح فلفل أسود
- كمون
- كزبرة جافة
- شطة
- خل
- طماطم حسب الرغبة
- بصل مفروم حسب الرغبة
- خضرة مفرومة حسب الرغبة

طريقة تحضير فول بالزيت الحار:-

- يشوح البصل والطماطم والخضرة في زيت ذرة على النار.

- يضاف الفول ويقلب معها جيدًا.

- تضاف التوابل والخل.

- يقدم وفوقه الزيت الحار بالهنا

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مقادير العجة:-
- 4 بيض
- 1 طماطم
- 1 فلفل
- 1 بصلة صغيرة
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح
- 1 ملعقة صغيرة حليب بودرة
- 1 ملعقة صغيرة زيت نباتي


طريقة تحضير عجة بالخضار :

1- نخفق البيض ونضيف اليه الملح والحليب البودرة ونخفقهم جيدا

2- نقطع البندورة والفليفلة والبصل الى مكعبات صغيرة ونضيفهم إلى الخليط ونخلطهم جيدا

3- نضع بضع قطرات من الزيت في الة تحضير الفوفر ونتركها لتصبح ساخنة تماما

4- نضع كمية من الخليط داخل الالة ونغلقها ونتركها بضع دقائق إلى أن يكتسب وجهها اللون الذهبي

5- نسكب عجة الخضار في طبق ونرش الفلفل الأسود وتصبح جاهزة للتقديم


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