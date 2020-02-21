هنفطر إيه النهاردة.. فول بالزيت الحار مع العجة بالبيض اللذيذة

تحرص العديد من السيدات على تقديم وجبة صحية ومغذية لأطفالها على الإفطار، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الفول بالزيت الحار مع العجة بالبيض اللذيذة..
- يشوح البصل والطماطم والخضرة في زيت ذرة على النار.
- يضاف الفول ويقلب معها جيدًا.
- تضاف التوابل والخل.
- يقدم وفوقه الزيت الحار بالهنا
مكونات الفول بالزيت الحار:-
- فول مدمس
- زيت
- بذر كتان
- زيت ذرة
- ملح فلفل أسود
- كمون
- كزبرة جافة
- شطة
- خل
- طماطم حسب الرغبة
- بصل مفروم حسب الرغبة
- خضرة مفرومة حسب الرغبة
طريقة تحضير فول بالزيت الحار:-
- فول مدمس
- زيت
- بذر كتان
- زيت ذرة
- ملح فلفل أسود
- كمون
- كزبرة جافة
- شطة
- خل
- طماطم حسب الرغبة
- بصل مفروم حسب الرغبة
- خضرة مفرومة حسب الرغبة
طريقة تحضير فول بالزيت الحار:-
- يشوح البصل والطماطم والخضرة في زيت ذرة على النار.
- يضاف الفول ويقلب معها جيدًا.
- تضاف التوابل والخل.
- يقدم وفوقه الزيت الحار بالهنا
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مقادير العجة:-