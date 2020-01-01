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مرأة

هنفطر إيه النهاردة؟ بيض أومليت بالمشروم مع طبق فول بالزيت الحار

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:42 ص
فول بالزيت الحار
فول بالزيت الحار
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نهى هجرس
تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب تناولها بشكل صحى، وذلك للحرص على الأداء بشكل جيد طوال اليوم، ولذلك سنقدم لكم طريقة إعداد البيض الأومليت بالمشروم، والفول بالزيت الحار.

مكونات البيض الأومليت بالمشروم:-
- 5 بيضة
- بصل
- مشروم
- زيتون أسود حلقات
- فلفل أخضر رومى
- جبنة موتزاريلا
- 2 ملعقة كبيرة دقيق
- زيت
- ملح فلفل أسود

طريقة تحضير بيض أومليت بالمشروم
* شوحى المشروم الشرائح مع البصل المفروم والفلفل الأخضر الرومى فى الزيت على النار

* إخفقى البيض مع الدقيق والملح والفلفل الأسود ثم أضيفيه للخليط

* سخنى الزيت على النار ثم أضيفى خليط البيض وإقليه

* ضعى البيض ساخن فى طبق التقديم وضعى على الوجة الجبنة الموتزاريلا المبشورة وقدميه


مكونات الفول بالزيت الحار:-
- فول مدمس
- زيت
- بذر كتان
- زيت ذرة
- ملح فلفل أسود
- كمون
- كزبرة جافة
- شطة
- خل
- طماطم حسب الرغبة
- بصل مفروم حسب الرغبة
- خضرة مفرومة حسب الرغبة

طريقة تحضير فول بالزيت الحار:-
* يشوح البصل والطماطم والخضرة في زيت ذرة على النار.

* يضاف الفول ويقلب معها جيدًا.

* تضاف التوابل والخل.

* يقدم وفوقه الزيت الحار بالهنا


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