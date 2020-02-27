محافظة بلا دروس خصوصية.. بدء مجموعات التقوية بالمدرسة الثانوية الزراعية في كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، بدء مجموعات التقوية بمدرسة كفر الشيخ الثانوية الزراعية المشتركة بشرق المدينة.





تأتي المجموعات تفعيلًا لمبادرة وزارة التربية والتعليم "محافظة بلا دروس خصوصية" التي أُطلقت علي مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ.





وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تفعيل اليوم الأول من مجموعات التقوية بمشاركة 800 طالب وطالبة في شرح مادة الكيمياء بمدرسة كفرالشيخ الثانوية الزراعية المشتركة، لافتًا إلى أن مجموعات التقوية تُعتبر بمثابة بديل للدروس الخصوصية في السنتر، وتتم بعد انتهاء اليوم الدراسي في أي وقت وليس في بدايته حرصًا علي جدول الحصص، وتُفتح المدارس في أيام العطلات، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إتاحة استخدام معامل الوسائط المتعددة أثناء تنفيذ مجموعات التقوية المدرسية.





وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الأهداف العامة للمشروع تتضمن " تحسين المستوي العلمي للطلاب في جميع المواد الدراسية بجميع المراحل التعليمية، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وآثارها السلبية، وجعل المدرسة أكثر جذبًا للطلاب، وحمايتهم من بعض الانحرافات التي تتم في بعض الأماكن التي تقدم فيها الدروس الخصوصية خارج نطاق المدرسة"، مشيرًا ان الفئات المستهدفة من المشروع طلاب المدارس بكافة المراحل الدراسية " الابتدائي، الإعدادي، الثانوي بنوعيها العام والفني".





وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن خطوات وآليات تنفيذ المشروع تتمثل في قيام المدرسة بعقد ندوات مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لشرح أهمية مجموعات التقوية المدرسية، وأن مجموعات التقوية المدرسية اختيارية لا يتم إجبار الطلاب عليها، ويمنح الطالب الحق في اختيار المدرسة والمعلم الذي يرغب في حضور المجموعة المدرسية بها، وتهدف مجموعات التقوية لتحسين المستوي التعليمي للطلاب مقابل سداد اشتراك رمزي مناسبة، وتتكون مجموعات التقوية من 8 دروس شهريًا في المنهج الواحد بواقع حصتين في الأسبوع، ولا يجوز ان يزيد عدد طلاب المجموعة الواحدة عن 40 طالبًا، ويجوز ان يكون من بينهم 4 طلاب غير قادرين علي سداد الاشتراكات، وذلك تطبيقًا للقرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016م والخاص بتنظيم مجموعات التقوية بالمدارس، وكيفية الاستفادة منه.





وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الإعلان عن المجموعات في أماكن واضحة بالمدارس، فضلًا عن إبلاغ إدارة المدرسة بالمواعيد مسبقًا والتي بدورها ترسل المواعيد الي الإدارة التعليمية، وحثّ علي ضرورة تواجد إشراف من إدارة المدرسة والأمن أثناء تنفيذ مجموعات التقوية.





وكرّم محافظ كفرالشيخ، كلًا من " حسن السيد محرم " موجه عام الأحياء، و " محمد سمير الورداني " موجه عام الجيولوجيا، لمشاركتهما في شرح مادة الأحياء والمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة في مبادرة ( الإبداع والتفوق ) للعام الدراسي 2019-2020م، و" علاء محمد عبدالعزيز سليمان " للإشراف الفني علي مادة العلوم وتنفيذ مبادرة ( الإبداع والتفوق )لطلاب الثانوية العامة، مقدمًا لهم خالص الشكر والتقدير علي المشاركة الفعالة وتميزهم فى أداء عملهم.





وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، انه سيتم منح الطلاب الملتزمين خلال الشهر الأول بمجموعات التقوية؛ مكافأة مادية ورحلة مع مديرية التربية والتعليم، مقدمةً خالص الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي دعمه الكامل لمنظومة التعليم بالمحافظة من خلال الالتزام بحق كل طالب في خدمة تعليمية متكافئة، والسعي إلى اكتشاف الموهوبين تعليمًا وثقافيًا وعلميًا ومساعدتهم.



