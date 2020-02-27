AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية كوبونات الغاز لجلسة 28 مايو

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:45 م
يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي
Advertisements
رامي المهدي
أجلت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحي اللبان، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز". للاطلاع والاستعداد لجلسة 28 مايو.



صدر القرار برئاسة المستشار صبحي اللبان وعضوية محمد حسني العالم و محمد عبد المنعم بركات و شريف محمد صفوت وامانة سر محمد جبر .

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

ونسبت النيابة لـ"بطرس" تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة القضية للاستئناف.. قرار عاجل من الجنايات في إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي

تأجيل محاكمة بطرس غالي في فساد الجمارك لجلسة 1 مارس

نظارة شمس وكتاب.. إيداع رؤوف بطرس غالي بقفص الاتهام قبل الحكم في قضية تهريب الآثار

أحكام بالمشدد وغرامة بالملايين.. محطات قضية تهريب الآثار من ضبطها في ساليرنو الايطالية حتى حبس شقيق وزير المالية بطرس غالي

شقيق وزير المالية الأسبق بعد سجنه 30 عاما.. بطرس غالي طاردته اليهودية قبل الحكم عليه

بعد ٧ سنوات.. قطار التلاعب في البورصة يصل محطة البراءة.. جمال مبارك: لا أتهرب من مسئولية وللقضية ظروف خاصة.. تقرير

ترشيحاتنا

انتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز .. تفاصيل

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يتلقى رسالة من قطر على الهواء.. وصية مبارك قبل وفاته.. وهذا موقف الرئيس الأسبق من السفارة في العمارة

أخبار الفن.. استئصال شيرين عبد الوهاب لورم بالرحم.. بكاء إلهام شاهين ويسرا.. غضب أصالة

دبحهم زي البهايم .. 7 محطات فارقة في مذبحة كفر الدوار

السيسي يسمح بزواج علاء رضوان من منية التومي.. تفاصيل

شاهد .. توقعات الجماهير لمباريات الأهلي وصن داونز والزمالك والترجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير