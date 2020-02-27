بالأسماء .. حركة تنقلات بين رؤساء المراكز والمدن بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 3074 لسنة 2020 ، بانتداب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة أبو كبير للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وندب ضياء الدين إبراهيم ابو العزم رئيس مركز ومدينة الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة فاقوس.

كما قرر المحافظ ندب وجيه صدقي أحمد رئيس مركز ومدينة فاقوس للعمل للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أبو كبير ، وندب محمد حسن محمد نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات ، وندب حمدي حمد نصر كبير أخصائيين إقتصاد وتجارة بالديوان العام للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أولاد صقر ، وندب ثناء فوزي محمود نائب رئيس حي ثان الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس حي ثان الزقازيق .

كما قرر المحافظ إنهاء تكليف كلٍ من البربري حسيني السيد رئيس مدينة القنايات وماجي وديع حكيم رئيس مركز ومدينة أولاد صقر و أحمد جابر محمد رئيس حي ثان الزقازيق ونقلهم للعمل بديوان عام المحافظة على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية .

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار يأتي بعد متابعة مستمره لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتقييم العمل وذلك في إطار تنظيم دولاب العمل الحكومي وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.